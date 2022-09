Mort d'Elizabeth II : du Royaume-Uni à l'Allemagne, en passant par la France, la presse unanime

Les journaux, eux aussi, en édition spéciale. En couleur ou en noir et blanc, la quasi-intégralité de la presse mondiale salue le départ d'une reine qui a traversé plus de sept décennies, à la tête du Royaume-Uni, ce vendredi 9 septembre. Que ce soit outre-Manche, mais également en Allemagne ou en Espagne, les grands journaux internationaux mettent un "Une" l'événement historique que constitue le décès d'Elizabeth II, ce jeudi, à Balmoral.

Premier pays dont on regarde les Unes : le Royaume-Uni. Le pays, en deuil, opte pour la sobriété. Ainsi, The Guardian se contente d'une photo de la reine en tenue de sacre, avec sa couronne et l'ensemble de ses attributs royaux. Les journalistes du quotidien faisant le choix d'inscrire, simplement, la date de naissance et de décès de la monarque.