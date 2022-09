Mort d'Elizabeth II : "Elle était la grand-mère de tout le monde", assure Frédéric Mitterrand

Il a eu le plaisir de la rencontrer trois fois. Après 70 ans de règne, la reine Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement", jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans son château écossais de Balmoral, entourée de son fils, le roi Charles III qui va lui succéder sur le trône, et de sa famille proche. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages fusent de toutes parts pour saluer la mémoire de la monarque la plus célèbre du XXe siècle. Une icône devant laquelle Frédéric Mitterrand s'est aussi incliné.

"Dans cette avalanche d'émotion collective, où il y a beaucoup de commentaires, d'anecdotes et de jugements très intéressants et très touchants, peut-être qu'il faut aussi introduire l'idée que la mort de la Reine est un deuil personnel pour des millions de personnes. Non seulement parce qu'elle aura accompagné leur vie pendant très longtemps, mais parce qu'elle leur a donné l'impression de vraiment faire partie de la famille", a assuré l'ancien ministre de la Culture, invité de LCI, vendredi 9 septembre. "Très souvent, on a dit qu'elle était la grand-mère de l'Angleterre. En réalité, elle était la grand-mère de tout le monde."