Elizabeth II : le site de la monarchie britannique propose de rédiger un message en hommage à la reine

Sur son site officiel, vêtu de noir et blanc pour l'occasion, la famille royale a ouvert un livre de condoléances. Après avoir inscrit votre nom, votre adresse mail et votre localisation, il est possible d'écrire un message à la famille royale. "Une sélection de messages sera transmise aux membres de la famille royale et pourra être conservée aux Archives royales", fait savoir la monarchie.