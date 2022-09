Mort d'Elizabeth II : le roi Charles III salue "une souveraine chérie et une mère bien aimée"

Une immense page de l'histoire britannique se tourne. La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Après 70 années de règne, lors desquelles elle s'est employée à réformer la monarchie britannique, elle laisse une trace indélébile outre-Manche.

C'est désormais à son fils Charles, âgé de 73 ans, qu'il revient de reprendre le flambeau. Nouveau roi d'Angleterre, celui-ci s'est désolé d'"un moment de grande tristesse". "Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée", a-t-il déclaré dans un communiqué empreint d'émotions. "Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier", ajoute-t-il. "Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par le fait que nous savons le respect et la profonde affection dans lesquels la Reine était si largement tenue", conclut-il.