Mort d'Elizabeth II : les petits-enfants de la Reine lui rendent hommage lors d'une veillée

William, héritier de la Couronne, et Harry se sont présentés en uniforme, contrairement à leurs six cousins, tenue qu'Harry ne portait pourtant plus depuis son retrait fracassant de la monarchie, lorsqu'il avait annoncé en mars 2020 prendre ses distances avec la famille royale. Brouillés depuis lors, souvent qualifiés de frères ennemis, les deux enfants du roi Charles III et de feu la princesse Diana avaient déjà créé la surprise en apparaissant ensemble avec leurs épouses Kate et Meghan, deux jours après le décès de la reine, lors d'un bain de foule devant le château de Windsor. Puis, ils étaient réapparus espacés de quelques mètres mercredi lors de la procession derrière la dépouille de la monarque entre le palais de Buckingham et Westminster.