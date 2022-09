Mort d'Elizabeth II : qu'est-ce que Westminster Hall ?

Depuis mercredi, il est le théâtre d'un ballet incessant de Britanniques venus rendre un dernier hommage à leur souveraine, quitte à passer jusqu'à 24 heures dans la file d'attente. C'est à Westminster Hall, la plus vieille section des Chambres du Parlement située à Londres, que le cercueil de la Reine Elizabeth II est exposé pour quelques jours. Et ce, afin que la foule puisse venir s'y recueillir jusqu'à lundi à l'aube, avant les funérailles de la monarque le jour même à l'abbaye de Westminster, et son inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Mais pourquoi avoir choisi Westminster Hall, cette salle à colombages qui est le plus ancien édifice du palais de Westminster, pour un dernier hommage du peuple britannique ? Construit en 1097, cet édifice imposant, de 73 mètres de long sur 20 mètres de large, a joué un rôle de premier plan dans l'histoire britannique. À l'intérieur et autour du bâtiment, les principales institutions du Royaume-Uni se sont développées, à savoir le Parlement, des tribunaux et divers bureaux gouvernementaux, indique le site du parlement britannique.