Mort d'Elizabeth II : rugby, cyclisme, courses hippiques... Le monde du sport à l'arrêt au Royaume-Uni

En golf, le championnat PGA de Wentworth, près de Londres, a été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle du décès de la reine de 96 ans a été annoncée et il a ensuite été confirmé qu'il n'y aurait pas de compétition ce vendredi. En cyclisme, le Tour de Grande-Bretagne, qui devait s'achever dimanche sur l'île de Wight, a été entièrement annulé après la cinquième étape de jeudi.

En football, la Premier League anglaise a déclaré qu'elle était "profondément attristée" par le décès de la reine, la fédération ajoutant qu'elle prendra une décision dès que possible concernant ses prochaines rencontres après avoir discuté avec le gouvernement britannique et le monde sportif. Le Championship, la deuxième division anglaise de football, doit, lui-aussi, prendre une décision au sujet de ses rencontres du week-end, mais il a d'ores et déjà reporté les deux rencontres prévues ce vendredi.