Mort d'Elizabeth II : son fils Charles devient le roi Charles III

À peine l'hommage rendu à sa mère, le prince Charles est devenu roi. Le fils aîné d'Elizabeth II, décédée ce jeudi, a pris le nom de Charles III, ont annoncé à l'AFP ses services, Clarence House. L'héritier royal, âgé de 73 ans, est devenu automatiquement roi à la mort de sa mère dans son château de Balmoral en Écosse. Son épouse Camilla devient quant à elle reine consort.

La Première ministre britannique Liz Truss, dans son hommage rendu à la souveraine défunte, a appelé Charles "Sa Majesté Charles III". "Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III", a déclaré la cheffe du gouvernement britannique, qui avait été reçue mardi en audience par la reine Elizabeth II. Elle a assuré que le peuple britannique lui offre "loyauté et dévotion", et appelé ce peuple à le soutenir "pour l'aider à assumer l'énorme responsabilité qu'il porte désormais pour nous tous".