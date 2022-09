Mort d'Elizabeth II : plus de 20 millions de tweets publiés autour de la disparition de la reine

La disparition de la reine Elizabeth II a bouleversé le monde et déchaîné les réseaux sociaux. D'après notre partenaire Visibrain, spécialisé dans la veille sur le web, plus de 20,4 millions de tweets ont été publiés sur le réseau à l'oiseau bleu, ces dernières 24 heures, au sujet de la mort de la reine, survenue jeudi en fin d'après-midi. Jusqu'à 1834 tweets par seconde ont même été enregistrés au pic d'activité, peu après l'annonce de son décès.

La plupart des tweets les plus partagés ont rendu hommage à la monarque la plus célèbre du monde, reprenant la phrase "London Bridge is down" (le pont de Londres est tombé), le nom de code signifiant la mort de la souveraine.