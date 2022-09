Mort d'Elizabeth II : William, George, Harry... Quel est le nouvel ordre de succession au trône ?

Un pays (et une planète) en deuil. Jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans, au château de Balmoral, en Écosse. Immédiatement, le prince Charles est devenu le nouveau monarque : Charles III. Avec ce changement à la tête de la monarchie, l'ordre de la succession s'en trouve totalement bouleversé.

D'abord, le prince William, jusqu'ici second dans l'ordre de succession, devient l'héritier de la couronne, suivi par l'ensemble de sa descendance. Harry figure, toujours, dans cette liste malgré son retrait définitif des activités officielles de la famille royale. Ceux-ci sont suivis par l'ensemble des enfants d'Elizabeth, et leurs propres descendances.

Plus de 70 personnes en vie descendent du père de ce dernier, le roi George V, mort en 1936. Seuls les descendants de Sophia de Hanovre (1630-1714) peuvent hériter du trône, selon l'acte d'Établissement (Act of Settlement) datant de 1701. Selon une loi entrée en vigueur en 2015, les garçons nés depuis 2011 ne prennent plus le pas sur leurs sœurs, si elles sont leurs aînées.

Découvrez dans cet article l'ensemble de l'ordre de succession.