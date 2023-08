Mort d'Evgueni Prigojine : le vrai du faux des images du crash de l'avion du chef de Wagner

L’information a rapidement été donnée en fin de journée par les agences de presse russes, avant d’être confirmée plus tard par l’aviation civile russe et le groupe Wagner. Peu avant, des comptes affiliés à la milice entretenaient encore le doute et invitaient sur Telegram à ne pas partager d’éléments non vérifiés sur le sort de Prigojine. La liste des sept passagers, tous membres de Wagner, a fini par être communiquée officiellement par l'Agence fédérale du transport aérien.

De nombreuses images ont rythmé cette soirée de suspense. Circulant de Telegram à Twitter et souvent issus de médias russes, certains de ces clichés manquent cependant d’informations pour être vérifiés et géolocalisés. Leurs métadonnées, elles, sont inexistantes en raison de leur partage sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes penchés sur les séquences les plus partagées et présentées comme l’avion du chef de guerre.