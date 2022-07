Ivana Trump, la première femme de Donald Trump, est morte

Femme d'affaires et mannequin d'origine tchèque, Ivana Trump, la première femme du 45e président des États-Unis, Donald Trump, est décédée, ce jeudi 14 juillet à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille. Elle était la mère d'Ivanka, de Donald Jr. et d'Éric.

Souvent décrite comme obsédée par les détails et une bourreau de travail, elle a notamment travaillé aux côtés de son mari sur plusieurs de ses premiers projets phares, comme le développement de la Trump Tower à Manhattan et du casino Trump Taj Mahal à Atlantic City, NJ. Selon le NY Times, la police de New York va enquêter pour savoir si Ivana Trump est tombée dans les escaliers de son domicile. Il n'y aurait aucun signe d'effraction dans la maison et le décès semblait être accidentel.

"C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre maman bien-aimée, Ivana Trump", peut-on lire dans un message partagé par ses enfants sur Facebook. "Elle a fui le communisme et a adopté ce pays", soulignent-ils.

De son côté, Donald Trump a aussi relayé la nouvelle sur son réseau social, Truth Social. "Je suis très attristé d'informer tous ceux qui l'aimaient, ils sont nombreux, qu'IvanaTrump est décédée chez elle à New York. C'était une femme merveilleuse, belle et étonnante, qui a mené une vie formidable et inspirante....", a-t-il écrit.