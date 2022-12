Mort de Benoît XVI, le pape qui avait renoncé

Entre 1946 et 1951, Joseph Ratzinger étudie la philosophie et la théologie à Freising, ainsi qu'à l'Université de Munich. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1951, en même temps que son frère Georg. Un an plus tard, il est nommé professeur au séminaire de Freising, et passe sa thèse de doctorat en 1953.

En 1957, il devient maître de conférences à Munich, puis enseignant de dogmatique et de théologie fondamentale à Freising, avant de poursuivre sa carrière d'enseignant à Bonn, à Münster et à Tübingen. En 1969, il devient titulaire de la chaire de dogmatique et d'histoire des dogmes à l'université de Ratisbonne, où il assure le poste de vice-président de l'établissement. Reconnu comme l'un des plus grands théologiens en Allemagne, il est nommé à la commission théologique internationale par le pape Paul VI, en 1972.

Cinq ans plus tard, il devient archevêque de Munich et de Fresing, puis cardinal-prêtre. Le 25 novembre 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et il devient ainsi le strict gardien du dogme de l'Église. Le 5 avril 1993, il est promu cardinal-évêque.