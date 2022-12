Dans son testament spirituel, Benoît XVI demande "pardon"

Porteur d'une ligne conservatrice à la tête de l'Église catholique de 2005 à 2013, Benoît XIV semble également prendre de la distance avec certaines avancées scientifiques. "J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j’ai pu observer comment, au contraire, les certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies", écrit-il. Il remercie également Dieu pour ses parents, sa sœur et son frère, ainsi que "les nombreux amis, collaborateurs, professeurs et élèves", qui ont été à ses côtés.