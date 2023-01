Mort de Benoît XVI : le déroulé des obsèques du pape émérite

Une cérémonie appelée à entrer dans l'Histoire. Pour la première fois depuis la dernière renonciation d'un pape, Grégoire XII, en 1417, l'Église catholique va célébrer les obsèques d'un pape émérite. Un ultime hommage va être rendu à Benoît XVI, jeudi 5 janvier, six jours après qu'il se soit éteint, samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, dans le monastère des jardins du Vatican.

Dès lundi 2 janvier, la dépouille de Joseph Ratzinger, son nom de naissance, a été exposée à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre. Mercredi, en fin d'après-midi, son corps a été placé, comme il est d'usage, dans le premier de ses trois cercueils. Des pièces de monnaie et des médailles, frappées pendant son pontificat, entre 2005 et 2013, ont été déposées à l'intérieur. Ainsi que ses palliums d'évêque et de pape, un ornement liturgique catholique consistant en une bande d'étoffe de laine blanche porté sur la chasuble, et un rogito, un texte relatant brièvement son pontificat.