Le jour où... Benoit XVI a été le 1er pape à démissionner depuis le Moyen-Âge

"Je vous ai convoqués à ce Consistoire non seulement pour les trois canonisations, mais également pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l’Église", commence-t-il alors, justifiant cette décision pour des raisons de santé. "Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien."

À l'approche de ses 86 ans, Joseph Ratzinger devient alors le premier pape à prendre cette décision en plus de six siècles. À l'issue de ce discours, c'est lui-même qui fixe la date de la fin de son mandat de huit ans à la tête de l'Église. "À partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, sera vacant et le conclave pour l’élection du nouveau Souverain Pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire", annonce-t-il dans sa déclaration celui qui a assisté à la longue agonie de Jean-Paul-II.

C'est effectivement à cette date que Benoit XVI se retire de sa fonction pour devenir pape "émérite". "C'est une décision que l'on ne prend pas aisément et que l'on est bien obligé de tourner et retourner dans sa tête. D'un autre côté, c'était pour moi d'une telle évidence que la lutte intérieure n'a pas été très âpre", avait-il confié en 2016 au journaliste allemand Peter Seewald en revenant sur cet événement dans le livre-entretien, "Dernières conversations". "Chez moi, bien sûr, ça a été un jour de tristesse".