"Une personne si noble" : le pape François rend hommage à Benoît XVI

La renonciation inédite de Benoit XVI a entrainé une insolite cohabitation entre le 265e et le 266e pape, dans le plus petit État du monde. Si celui qui est devenu "pape émérite" avait promis d'être discret, il n'est pas toujours parvenu à rester dans l'ombre de son successeur argentin François, alimentant malgré lui la saga des "deux papes". En 2016, l'actuel souverain pontife avait pourtant mis les points sur les "i". "C'est un pape émérite et non pas le second pape", avait-il dit, comparant son aîné de dix ans à "un grand-père à la maison".