Mort de Daria Douguina : Vladimir Poutine dénonce un "crime ignoble"

Une affaire qui résonne au plus niveau de l'État russe. Daria Douguina a été tuée samedi 20 août dans l'explosion de son véhicule, aux abords de Moscou. La politologue conduisait la voiture de son père, le théoricien ultranationaliste Alexandre Douguine - réputé proche du Kremlin et farouche partisan de l'invasion russe de l'Ukraine -, lorsque la Toyota Land Cruiser a explosé. Pour sa famille et ses proches, l'idéologue était, en fait, la véritable cible de cet attentat.