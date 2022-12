Mort de Benoît XVI : le soupçon d'un passé nazi, jamais complètement effacé

Tout au long de son pontificat, entre 2005 et 2013, le pape Benoît XVI a régulièrement été renvoyé à son passé nazi. Ainsi lors de sa visite en Israël en 2009, au cours de laquelle le porte-parole s'était cru obligé de marteler que le souverain pontife n'avait "jamais, jamais, jamais" fait partie des Jeunesses hitlériennes. Lui-même n'en faisait pas pourtant mystère, tout en soulignant que cet engagement était subi, et non volontaire.

Le futur pape, qui avait finalement quitté ce mouvement, expliquait en revanche que cela avait été économiquement difficile, "car la réduction des frais de scolarité, dont j’avais besoin, était liée à l’attestation de visite des Jeunesses hitlériennes", expliquait-il dans un entretien accordé avant son pontificat au journaliste Peter Seewald. Incorporé dans le corps des auxiliaires de la défense antiaérienne pour son service militaire, là encore contre son gré, il déserte quelques jours avant la reddition allemande, en apprenant le suicide de Hitler. Il est interné dans un camp de prisonniers de guerre à Bad Aibling, jusqu'à sa libération six semaines plus tard, le 19 juin 1945.