Jérusalem : les réactions de la communauté internationale après les heurts lors des obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh

Les images ont fait le tour du monde et suscité de nombreuses réactions à l'international : des violences ont éclaté vendredi lors des funérailles à Jérusalem de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, vedette de la chaîne qatarie Al Jazeera, tuée mercredi d'une balle dans la tête lorsqu'elle couvrait un raid israélien en Cisjordanie occupée, à Jénine. La communauté internationale a exprimé sa désolation, certains pays reprochant à Israël un usage "disproportionné" de la force.

La police israélienne a fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par l'État hébreu, et dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens à la sortie du cercueil de la reporter de l'établissement. Des images retransmises par des télévisions locales montrent ce cercueil sur le point de tomber au sol alors que des policiers israéliens dispersent la foule. D'après le Croissant rouge palestinien, 33 personnes ont été blessées, dont six ont été hospitalisées, tandis que la police israélienne a de son côté fait état de six arrestations.