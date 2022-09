Mort d'Elizabeth II : le jour où Johnny Hallyday a chanté en anglais devant la reine

Accompagné de Sylvie Vartan, qu'il vient tout juste d'épouser, le rocker de 22 ans ne cache pas son appréhension à l'idée de rencontrer la reine d'Angleterre et son époux, le prince Philip, duc d'Édimbourg. Il s'en était confié sur les ondes de France Inter : "Je dois avouer que je suis mort de trac, je ne sais pas du tout ce que je vais faire ! C'est assez impressionnant. Il y a deux personnes que je serais impressionné de voir, c'est la Reine et de Gaulle", avait-il lancé à la veille de sa prestation. Et pour lui faire honneur, le jeune homme avait ressorti son costume de mariage.

Autre délicatesse à l'attention du couple royal, Johnny décida de chanter une chanson en anglais, They Call Him a Man (Ne pleure pas, en VO). Puis, vint le moment plus solennel de la rencontre avec la souveraine et le prince Philip. Pour l'occasion, Johnny s'était changé et sur les conseils de Juliette Gréco, également présente, il avait choisi de revêtir un smoking.