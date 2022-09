Mort d'Elizabeth II : de Elton John à Daniel Craig, toutes les stars britanniques en deuil

L'émotion est immense. Après l'annonce du décès d'Elizabeth II, les réactions ont afflué du monde entier. Après 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, la monarque avait su traverser les années en adaptant la monarchie aux évolutions modernes. Sur ce plan-là, elle s'était illustrée à plusieurs reprises dans des pastilles humoristiques comme lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 ou, plus récemment, lors de son jubilé de platine en juin 2022.

L'actrice Helen Mirren, qui a incarné la souveraine dans le film The Queen (2006), a déclaré être "fière d'être une 'élisabéthaine"". "Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l'incarnation de la noblesse."

Elton John, qui possède une somptueuse maison à deux pas du château de Windsor, s'est dit "profondément attristé" par le décès de la reine. "Elle était une source d'inspiration et a mené le pays à travers certains de ses moments les plus sombres avec grâce, sens moral et une réelle et bienveillante chaleur", a-t-il écrit sur Instagram. "La reine Elizabeth a été une part très importante de ma vie depuis mon enfance, et elle me manquera énormément." Le chanteur avait été anobli par la reine en 1998, quelques mois après avoir chanté son tube Candle in the wind aux funérailles de la princesse Diana.