Mort d'Elizabeth II : l'inhumation prévue lundi à 20h30 à Windsor

Dimanche, Charles III tiendra une réception pour les chefs d'État présents au Royaume-Uni. Les funérailles d'État, les premières depuis la mort de Winston Churchill en 1965, auront lieu quant à elle à 12h00 (heure française) lundi à l'Abbaye de Westminster. Et ce, en présence de plus de 2000 invités, dont des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées. Seront également présents environ 200 personnes décorées par la reine en juin cette année, notamment des soignants impliqués dans la réponse à la pandémie de Covid-19, a précisé Downing Street. Une fois qu'aura retenti le "Last Post", hommage aux soldats tombés au combat dans l'armée britannique, deux minutes de silence seront respectées, vers 12h55.

Après les funérailles, le cercueil sera remis sur l'affût de canon et paradera dans la capitale britannique, jusqu'à l'arc de Wellington situé à Hyde Park Corner. Là, il sera chargé dans un corbillard. Arrivé à Windsor, le corbillard se rendra à la chapelle Saint-Georges en passant par la Long Walk, spectaculaire allée traversant le domaine jusqu'au château, avant une cérémonie retransmise à la télévision.