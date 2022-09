Le président iranien exige qu'une star de CNN porte un voile pour l'interviewer, elle refuse, l'entrevue annulée

Selon la cheffe de l'antenne internationale de CNN, un conseiller du président iranien est venu la voir "40 minutes après l'heure à laquelle l'interview aurait dû débuter" pour lui dire qu'Ebrahim Raïssi "suggérait" qu'elle porte un voile "par signe de respect" et "parce que ce sont les mois sacrés de Mouharram et Safar". La vedette de la chaîne raconte avoir "poliment refusé" cette exigence du président, expliquant au conseiller qu'à New York "n'existe aucune loi ou tradition concernant le port du foulard". "J'ai fait remarquer qu'aucun président iranien précédent ne l'avait exigé lorsque je l'avais interviewé en dehors de l'Iran", a expliqué la journaliste née en Grande-Bretagne d'un père iranien.