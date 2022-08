Mort de Gorbatchev : quand l'ex-dirigeant estimait que l'URSS était "à bout de souffle"

Dans une interview donnée récemment, il était d'ailleurs revenu sur son arrivée au pouvoir et ses tentatives d'ouverture avant la chute de l'ex-bloc soviétique. Estimant que le "système était à bout de souffle" et "dépassé" lorsqu'il est arrivé à la tête de l'URSS, il a dénoncé la "politique autoritaire" menée par le parti communiste et "l'appareil administratif" menée durant des années.

Concernant son échec à mener des réformes d'ouverture dans l'URSS, il avait alors expliqué qu'il s'était heurté "avec [ses] idées novatrices", à la "résistance de la nomenklatura. C'était tout le temps la même chose". "Le parti communiste, au lieu de prendre la direction des affaires et de mettre en œuvre la "perestroïka" (restructuration) a commencé à freiner tout le processus", a-t-il regretté dans cette interview.