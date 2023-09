Mort de Prigojine : que sait-on de la dernière vidéo du patron de Wagner publiée post-mortem ?

Un extrait publié par la chaine Telegram Grey Zone, proche de la milice privée russe et de seulement 24 secondes. Sur ces images, Prigojine est à bord d’un véhicule, coté passager, et s’adresse à la caméra. "Pour tous ceux qui se demandent si je suis encore en vie, et comment vont mes affaires, c'est le week-end, la deuxième quinzaine d'août 2023, je suis en Afrique. À tous les amateurs qui discutent de mon élimination, de ma vie intime, de mes activités ou d’autre chose, en fait, tout va bien !"

La séquence aurait donc été tournée autour du 20 août, quelque part sur le continent africain, où Wagner opérait toujours. Il n'est pas possible de déterminer la location exacte ou la date précise. Elle pourrait toutefois s’apparenter à une autre vidéo, filmée dans les mêmes conditions et postée le 21 août, deux jours avant la mort de Prigojine. Sur celle-ci, le patron de Wagner, vêtu de la même tenue militaire et avec la même montre au poignet, assurait alors continuer ses activités dans la région.