Mort de Silvio Berlusconi : la vie hors norme du "Cavaliere"

Bis repetita, deux ans plus tard. Toujours sans héritier politique, il a ressurgi sur la scène politique en raflant un tiers des voix aux législatives de février 2013, contraignant la gauche à une alliance compliquée avec celui qu'elle a pourtant toujours considéré comme son ennemi historique. Las, quelques mois plus tard, la longue litanie de ses déboires judiciaires a abouti à une première condamnation définitive, pour fraude fiscale. La peine est lourde : un an de prison - effectué sous forme de travaux d'intérêt général dans une maison pour personnes âgées - et six ans d'inéligibilité.

Durant toutes ces années, le dirigeant revendique son goût assumé pour les jolies femmes, y compris des call-girls. Les ennuis le rattrapent là aussi avec le "Rubygate" et ses soirées "bunga-bunga". Il a été acquitté de prostitution de mineure mais sera en procès pour subornation de témoin dans cette affaire. Père de cinq enfants issus de deux mariages et plusieurs fois grand-père, Silvio Berlusconi aura toujours suscité chez ses compatriotes une adulation inconditionnelle ou une haine viscérale.

Hyperactif, victime d'un malaise en 2006, il s'était fait implanter un stimulateur cardiaque, mais en juin 2016, il a dû subir une opération à cœur ouvert. Ses ennuis de santé n'ont, depuis, jamais disparu. Jusqu'à être rattrapé fin 2020 par le coronavirus. Et encore en avril 2021, quand il avait été à nouveau hospitalisé plus de trois semaines pour des "séquelles du Covid-19". En janvier 2022, il avait été pris en photo, accompagné par sa compagne, Marta Fascina, ancienne mannequin de 53 ans sa cadette, à sa sortie de l’hôpital de Milan où il avait été admis pendant huit jours pour des examens.