Mort de Tyre Nichols aux États-Unis : des images "alarmantes" de son arrestation fatale dévoilées ce vendredi soir

Une version édulcorée que semblent contredire les images. Y ayant eu accès en amont, les avocats de la famille de la victime, Ben Crump et Antonio Romanucci, ont fustigé l'action violente des policiers impliqués. "C'était si violemment intentionnel. Il n'y avait vraiment aucun but ni aucune base pour être aussi violent ou brutal contre un être humain sans défense. Je veux dire, c'est un citoyen. Ces policiers de Memphis sont chargés de protéger leurs citoyens et au lieu de cela, ils l'ont littéralement battu sans ménagement pendant plus de trois minutes", dénonce le second dans les colonnes du Time. Tyre Nichols a fait office de "pinata humaine pour ces officiers", s'émeut-il.

"Ce qui est si alarmant dans la vidéo, c'est l'escalade à partir du moment où ils ont rencontré Tyre - et cette escalade n'a fait que s'amplifier. Les premiers mots que Tyre prononce sont 'qu'est-ce que j'ai fait ?'. Et il n'y a jamais de réponse à cela", souffle, de son côté, Ben Crump.