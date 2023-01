Mort de Tyre Nichols : de Justin Timberlake à Viola Davis, des personnalités crient leur colère

Justin Timberlake, acteur et chanteur, a posté un message sur les réseaux sociaux exprimant sa tristesse et sa colère suite à la mort de Tyre Nichols dans sa ville natale, ainsi que sa solidarité avec les manifestants qui réclament justice. De même, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a publié un post sur ses réseaux sociaux : "Le passage à tabac vicieux et injustifié de Tyre Nichols et sa mort aux mains de cinq policiers de Memphis ne sont que le dernier rappel douloureux du chemin que l’Amérique doit encore parcourir pour réparer la façon dont nous surveillons nos rues. En plus de pleurer Tyre et de soutenir sa famille, c’est à nous tous de nous mobiliser pour un changement durable."