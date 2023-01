Mort de Tyre Nichols : l'unité de police impliquée dans l'arrestation fatale démantelée

La diffusion vendredi des images choquantes de l'interpellation de ce jeune homme par cinq policiers noirs ont provoqué l'horreur et l'incompréhension au sein de la population. D'une part, à cause de leur violence inouïe. De l'autre, à cause des très nombreuses questions qui restent en suspens.

Les vidéos montrent un insoutenable passage à tabac après un banal contrôle routier le 7 janvier. À coups de poing, de pied, de matraque, les policiers s'acharnent sur le jeune homme, l'aspergent de gaz lacrymogène et le visent avec un pistolet Taser à décharges électriques. À aucun moment, Tyre Nichols ne semble riposter. Le jeune homme tente de s'enfuir, est rattrapé. "Maman. Maman. Maman !", crie-t-il dans l'un des extraits. Tyre Nichols est mort trois jours plus tard dans un hôpital de cette ville du sud-est des États-Unis. Les cinq policiers, eux, ont été licenciés, inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.