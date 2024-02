Mort d'Alexeï Navalny : où se trouve le corps de l'opposant russe ?

L'opposant numéro un au Kremlin est mort ce vendredi dans la colonie pénitentiaire où il purgeait une peine de 19 ans de détention. Alors que les autorités russes se murent dans le silence, ses proches ont demandé que sa dépouille leur soit remise immédiatement. Ces derniers accusent les enquêteurs russes de mentir pour garder le corps.

Où se trouve la dépouille d'Alexeï Nalvany ? Les proches du militant russe décédé ce vendredi 16 février dans une prison de l'Arctique, ont affirmé samedi que son corps n'était pas à la morgue de la ville de Salekhard, où les autorités carcérales ont pourtant envoyé sa mère.

"Un employé de la colonie (pénitentiaire) a déclaré que le corps d'Alexeï Navalny se trouvait à Salekhard", ville de la région où se situait sa prison, et avait été emporté par des "enquêteurs" pour analyse, a indiqué la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmich. "Nous demandons à ce que le corps d'Alexeï Navalny soit immédiatement remis à sa famille", a-t-elle ajouté, comme le rapporte l'AFP.

Alexeï Navalny a été tué. Kira Iarmich

La porte-parole a indiqué dans une vidéo en ligne que la mère de l'opposant, Lioudmila Navalnaïa, s'était rendue samedi, avec un avocat, dans la colonie pénitentiaire IK-3 dans la région arctique de Iamal, et qu'un "document officiel" lui avait été remis confirmant le décès.

"Alexeï Navalny a été tué", a indiqué Kira Iarmich, qui s'est exilée, comme de nombreux opposants, pour échapper à la prison. "Sa mort est intervenue le 16 février à 14h17 locales (10h17 heure de Paris), selon le document officiel remis à la mère d'Alexeï", a-t-elle ajouté. Selon elle, la mère du défunt et l'avocat sont arrivés dans la prison à 11h samedi (7h heure de Paris), mais ont dû attendre deux heures avant d'être reçus.

Il n'est pas possible de savoir quand sa dépouille sera remise à ses proches, ni quand et où pourrait avoir lieu son enterrement, alors que les autorités sont sur le qui-vive et ont mis en garde contre tout rassemblement. L'équipe de l'opposant russe a par ailleurs accusé les "tueurs" de chercher à "couvrir leurs traces". "C'est pourquoi ils ne remettent pas le corps d'Alexeï et le cachent même à sa mère", a indiqué l'équipe de Navalny sur Telegram.

Les autorités carcérales russes avaient annoncé vendredi, par un communiqué lapidaire, que le célèbre militant, emprisonné depuis trois ans, était mort dans la colonie pénitentiaire où il purgeait une peine de 19 ans de détention pour "extrémisme". L'homme de 47 ans, à la santé fragilisée par un empoisonnement et son emprisonnement, se serait "senti mal après une promenade" et aurait "perdu connaissance", ont-elles expliqué. Elles ont assuré que tout avait été fait pour le réanimer et que les causes du décès étaient "en train d'être établies".