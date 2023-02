Mort du général Soleimani : l'Iran n'a pas renoncé à se venger et cherche toujours à "tuer" Donald Trump

Ces menaces sont prises au sérieux par les Occidentaux, alors que les programmes balistiques de la République islamique inquiètent, l'Europe et les États-Unis accusant notamment Téhéran de vouloir augmenter la portée de ses missiles et de déstabiliser le Moyen-Orient et Israël, ennemi juré de l'Iran.

Dans son allocution télévisée, le général Amirali Hajizadeh, qui dirige la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a assuré que son pays était "désormais capable de frapper des navires américains à une distance de 2000 km" avec des missiles. Samedi, la télévision d'État a diffusé des images de tirs d'un "nouveau missile de croisière Paveh avec une portée de 1650 km", fabriqué par les Gardiens de la révolution.