Mort de Prigojine : le récit de la soirée du crash en Russie

Il est 19h, mercredi, quand les secours annoncent qu'un avion transportant 10 personnes s'est abimé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Seulement dix minutes plus tard, les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, annoncent que le nom d'Evgueni Prigojine figure sur la liste des passagers. Il était accompagné de six membres de son état-major. L'information va aussi très vite au sein de la communauté Wagner : à 19h10, la chaine Telegram Grey Zone publie une vidéo de la carcasse en flammes, précisant que le dirigeant était à son bord. Cette chaine accuse ouvertement Poutine d'avoir ordonné à son armée d'abattre l'appareil.