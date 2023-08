Evgueni Prigojine tué dans le crash d'un avion en Russie : ce que l'on sait sur la mort du chef de Wagner

Rapidement après le crash, les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, ont indiqué que le nom d'Evgueni Prigojine figurait sur la liste des passagers de l'avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Un peu plus tard dans la soirée, et après avoir temporisé, le groupe Wagner a confirmé la mort de son chef. "Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie, est mort à la suite des actions des traîtres à la Russie", ont annoncé les chaînes Telegram Grey Zone, réputée proche de la milice, et Wagner Group, qui se présente comme le canal officiel de ce groupe.