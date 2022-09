Camilla, épouse de Charles III et reine consort : quel sera son rôle ?

Le titre de reine "consort" - issu du latin "qui partage le sort" - est à distinguer de reine "régnante". Si cette première est mariée avec le roi, qui règne sur son État, une reine consort, elle, n'est pas la souveraine de cet État. "Ce titre existe depuis le début de la royauté et sert à distinguer la reine consort de la reine régnante. Il n'y a pas de rôle attribué à ce titre, si ce n'est celui d'être l'épouse du monarque et de le représenter lors des cérémonies officielles", détaille Caroline Lazard, journaliste à Point de Vue.

En droit constitutionnel anglais, ce mot s'applique donc au mari ou à la femme d'un souverain régnant. Une reine consort, c'est-à-dire "épouse de roi", partage généralement le rang et le statut social de son mari, mais ne détient pas les pouvoirs politiques et militaires du roi. Autrement dit, Camilla aura un rôle similaire à celui de l'époux d'Elisabeth II, le Prince Philip, décédé en avril 2021. Pour un souci de simplicité, elle sera toutefois connue et reconnue sous l'appellation de "reine Camilla".