Cortège funéraire d'Elizabeth II : qui est la princesse royale Anne qui l'accompagne ?

Un rapprochement confirmé par la biographe de la reine, Isabelle Rivère : "Elizabeth II était extrêmement proche de sa fille. De source sûre, je sais que la reine et son mari aimaient beaucoup passer des soirées tranquilles chez leur fille". Celle-ci "leur préparait d'ailleurs un soufflé au fromage, l'un de leur plat favori. Il y a depuis très longtemps un lien fort entre Elizabeth II et sa fille, en particulier depuis que cette dernière s'est remarié à Sir Timothy Laurence", selon l'experte de la royauté britannique. La princesse royale Anne et son mari accompagneront ensemble le cortège funéraire d'Elizabeth II.