Burkina Faso : le président Kaboré arrêté, des soldats encagoulés devant la télévision nationale

Ces mouvements de violence dans le Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et tentatives de putsch, illustrent la fragilité du gouvernement en place face aux violences djihadistes qui s'accroissent dans le pays. Au pouvoir depuis 2015, Roch Marc Christian Kaboré avait été réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte anti-djihadiste sa priorité.

Comme le Mali et le Niger voisins, ce pays est pris dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Ces violences ont fait en près de sept ans plus de 2.000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.