Mystère au Mexique, où des adolescents s'évanouissent par centaines

Tout a commencé à l'automne, selon le récit qu'en fait Business Insider et la presse locale. Le 23 septembre dernier, une jeune adolescente de 12 ans, Esmeralda, s'évanouit sans raison apparente dans son collège de Tapachula, au sud du Mexique. Elle est suivie de sa meilleure amie, Diala. Au cours de la journée, la contagion se répand. Dans les salles de classes, les toilettes ou la cour, les adolescents s'effondrent les uns après les autres. En tout, dix autres enfants sont touchés et 22 signalent des symptômes inhabituels, comme des vomissements et des maux de tête.

Idem deux semaines plus tard. À plus de 240 km de là, dans un collège d'une région rurale, 68 enfants s'évanouissent ou sont pris d'étourdissements. Quatre jours plus tard, l'incident touche à nouveau le collège de Tapachula. Cette fois-ci, ce sont 18 enfants qui perdent connaissance. Un phénomène qui ne cesse de s'intensifier. Si bien qu'en tout, au moins six collèges, dans quatre États mexicains, sont témoins de cette contamination, qui affecte un total de 227 enfants. Une situation telle que le président mexicain lui-même a commencé à s'en inquiéter, promettant une enquête sur le sujet.