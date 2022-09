Mystérieux "avion-fantôme" : des restes humains retrouvés en mer Baltique

Pour rappel, un avion privé autrichien, un Cessna 551 a décollé d'Espagne et devait atterrir en Allemagne dimanche. Toutefois, pour des raisons inexpliquées, il a continué à survoler l'Europe. "Lorsqu'il a changé de cap en cours de vol, les régulateurs aériens n'ont plus pu le contacter", avait indiqué l'agence lettone de l'aviation. Selon le manifeste de vol, l'avion transportait quatre passagers. Dès son changement soudain de direction, des avions de chasse français, allemands, danois et suédois ont été dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec son équipage. Sans succès. Dans la foulée, l'appareil s'est écrasé dans la mer Baltique, au large de Ventspils.