Mystérieux décès de 3 touristes américains dans un hôtel de luxe des Bahamas

"Une urgence sanitaire a initialement été signalée et, conformément à nos protocoles, nous avons immédiatement alerté les professionnels de santé et les autorités locales", a commenté Sandals Resorts, refusant de donner plus de détails "par respect pour la vie privée de nos hôtes". Vendredi, peu après 9H (13H GMT), la police a été informée qu'un homme avait été retrouvé "inconscient" dans l'hôtel, ont précisé les forces de l'ordre.

Une fois sur place, les enquêteurs ont retrouvé dans une des villas un premier homme inconscient, allongé sur le sol. "Aucun signe de traumatisme n'a été trouvé", et la mort de la victime a été prononcée un peu plus tard, selon la police. Dans une deuxième villa, les policiers ont trouvé un autre homme "affalé contre un mur", ainsi qu'une femme, allongée dans un lit, eux aussi décédés.