La guerre en Ukraine a fait drastiquement chuter la natalité du pays

Cette natalité désastreuse, dans un pays qui ignore de quoi sera fait son avenir, fait planer le doute sur sa capacité à se relever. Surtout au vu des dizaines de milliers de morts causés par la guerre, et à l'exil massif de la population : selon les Nations unies, plus de six millions de personnes sont parties trouver refuge hors des frontières d'Ukraine, un nombre que les démographes soupçonnent d'être plus important encore.