Nancy Pelosi à Taïwan : une relation tumultueuse avec Pékin depuis plus de trente ans

Ainsi, en 2019, celle qui est désormais seconde dans l'ordre protocolaire pour la succession du président américain après la vice-présidente avait partagé une vidéo en honneur du "courage" et du "sacrifice" des "étudiants, travailleurs et citoyens ordinaires qui ont défendu la dignité et les droits de l'Homme que tout le monde mérite". L'année d'après, elle affirmait qu'il ne fallait pas être "naïfs" face à Chine, et plutôt lui "présenter un front uni". Plus récemment, elle a qualifié les manifestations de "l'un des plus grands actes de courage politique" et en a profité pour dénoncer le "régime oppressif" du parti communiste.