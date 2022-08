Nancy Pelosi arrive à Taïwan, la Chine dénonce une attitude "qui dépasse les lignes rouges"

Une opinion que Pékin ne partage clairement pas, percevant au contraire une visite "provocatrice" et "extrêmement dangereuse". Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que les États-Unis tentent par cette action "d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine", ajoutant que Washington "ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes 'indépendantistes' de Taïwan", que Pékin considère comme l'une de ses provinces. Avant de conclure que les États-Unis et Taïwan réalisent ses provocations "ensemble" et "repoussent les limites des lignes rouges de la Chine".