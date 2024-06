Cinq Français ont été arrêtés à Naples début mai, soupçonnés d'avoir participé à un vaste trafic de faux billets. Et ces derniers sont d'une qualité étonnante. C'est d'ailleurs de cette ville du sud de l'Italie que proviennent la plupart des fausses coupures qui circulent en Europe.

Naples affiche fièrement les exploits de son club de foot, mais ce qu'on sait moins, c'est que cette ville du sud de l'Italie est aussi championne incontestée du trafic de faux billets. Tous ceux qui circulent en Europe viennent de Naples. Et les petits commerçants sont parmi les premiers à en faire les frais. Car presque tous les paiements se font ici en espèces. Résultat : passer les billets au détecteur est devenu automatique pour Pasquale Vollero, buraliste. L'appareil sonne plusieurs fois par mois. "Ça nous évite d'arriver à la banque avec des faux billets qui sont détruits et qu'on ne nous rembourse pas. Donc, on est les premiers perdants si on ne les repère pas", affirme-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Avec leur méthode d'impression, ils vont même réussir à reproduire des éléments pointus, conçus pour garantir la sécurité du billet Capitaine Assunta Arianna-Siracusa de l'unité de la police économique et financière

Il faut dire que les faussaires sont de plus en plus performants. Début mai, la brigade spécialisée de la police financière a mis la main sur une imprimerie clandestine en pleine fabrication de coupures de 50 euros. Les planches sont encore fraichement annotées. On peut y lire par exemple : "augmenter la dose de rouge, jaune plus chaud". Les policiers ont saisi l'équivalent de 48 millions d'euros. Et les billets sont particulièrement bien imités. "C'est un produit excellent, même le poids du papier. C'est vraiment des experts", admet le capitaine Assunta Arianna-Siracusa de l'unité de la police économique et financière.

Ces faussaires appartiennent au Napoli Group, le surnom donné à un petit noyau de criminels spécialisés dans la falsification de billets qui se concentre à Naples et sa région. "Avec leur méthode d'impression, ils vont même réussir à reproduire des éléments pointus, conçus pour garantir la sécurité du billet. Par exemple, le visage d'Europe en filigrane. Sur ces planches, il est reproduit grâce à une impression particulière", précise la capitaine. Sept personnes ont été arrêtées, cette fois-ci avant que les billets ne soient mis en circulation.

L'influence de la Camorra

Mais comment les imprimeurs parviennent-ils ensuite à écouler ces billets ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela se faisait presque au nez et à la barbe des autorités. C'était au beau milieu d'un marché qu'on pouvait venir se procurer des faux billets. Plus exactement, dans une boutique, aujourd'hui close, qui était ouverte huit heures par jour, et où il suffisait de débourser en moyenne 5 euros pour obtenir un faux billets de 50.

Bien sûr, les riverains n'avaient rien vu et rien entendu. "Je ne me souviens pas ce qu'il y avait là. Je suis tombé, ma tête a cogné. Depuis, j'ai tout oublié. Je sais même plus comment je m'appelle", ironise un jeune homme. L'enquête a en effet démontré l'influence d'un clan de la Camorra, la mafia napolitaine. C'est la brigade du lieutenant-colonel Lorenzo Marinaccio qui a fait fermer la boutique après plus d'un an d'enquête. "Ça, c'est le Maradona. Et ça, c'est le Pelé", montre-t-il dans le reportage de TF1.

Ce sont les noms de code donné aux fausses coupures. Leurs acheteurs ne se limitaient pas aux Italiens. "Cinq ressortissants français ont été arrêtés en flagrant délit sur notre territoire. On leur a confisqué un total de 200.000 euros de faux billets. L'un d'entre eux avait à lui seul 90.000 euros sur lui", avance-t-il.

Les carabiniers sont convaincus d'avoir anéanti les deux principaux réseaux de revente de billets contrefaits de Naples. Mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir été berné, jetez un œil à votre portefeuille. Si la reproduction du chiffre en vert ne reflète pas la lumière comme un vrai billet, il y a de fortes chances qu'il soit faux.