Une lettre de Napoléon écrite depuis Moscou durant la campagne de Russie mise en vente

Un courrier écrit par Napoléon en 1812 est en vente aux États-Unis. Rédigée depuis Moscou durant la campagne de Russie, la lettre décrit la vie dans la capitale en flammes. Prix de vente ? Plus de 50.000 euros.

Napoléon plus que jamais dans l'actualité. Que ce soit au cinéma, avec la sortie mondiale du film de Ridley Scott, mais aussi dans les salles de vente : des lettres exceptionnelles de l'empereur sont actuellement en vente aux Etats-Unis.

Parmi ces missives historiques, on retrouve un courrier daté du 18 septembre 1812. A l'époque, l'empereur est en pleine campagne de Russie, d'où il relate le quotidien à Moscou. "J'ai parcouru aujourd'hui les principaux quartiers. C'était une ville superbe, je dis c'était, car aujourd'hui plus de la moitié est consumée", concède l'empereur.

"Nous avons trouvé des caves pleines de vin"

D'après des historiens, l'armée impériale française s'est emparée de Moscou, sans combattre, le 14 septembre 1812 et l'a occupée jusqu'au 23 octobre. D'une écriture allongée, régulière, mais parfois difficile à déchiffrer, l'empereur français écrit de Moscou en flammes : "Nous avons trouvé des caves pleines de vin et d'eau-de-vie qui nous seront d'un grand besoin". D'après l'armée impériale française, des incendies avaient été allumés à Moscou par l'armée russe le 14 septembre 1812. Ils ravageront pendant plusieurs jours cette ville en bois (Saint-Pétersbourg alors était la capitale de la Russie).

Ce courrier, authentifié comme dix autres de Napoléon Bonaparte, est en vente directe depuis la semaine dernière par un marchand spécialisé dans ce genre de documents, Raab Collection à Philadelphie. Une ville berceau de la Révolution et de la démocratie en Amérique à la fin du XVIIIe siècle. "Cette lettre de Moscou est si rare, c'est tout simplement extraordinaire", s'est félicité le président de Raab Collection, Nathan Raab. Ce dernier a expliqué à l'AFP que les 11 manuscrits sont rédigés entre le 23 octobre 1793 - avant que Bonaparte ne fasse son coup d'État puis devienne empereur - et le 21 janvier 1814.

Nathan Raab réclame pour chaque lettre entre 5.000 et 75.000 dollars, avant les frais, commissions et taxes. Celle du 18 septembre 1812, quatre jours après l'entrée à Moscou, est proposée à 55.000 dollars (un peu plus de 50.000 euros).

Plus de deux siècles après sa mort, l'empereur est plus que jamais à la mode. Une autre lettre de Napoléon Iᵉʳ, du 20 octobre 1812, mais que Raab Collection ne possède pas, avait été vendue aux enchères à Paris en 2012 pour 187.500 euros. Dimanche, près de Paris, le fameux chapeau bicorne noir avec sa cocarde bleu-blanc-rouge a été vendu aux enchères à 1,93 million d'euros, un record mondial selon la maison française Osenat.