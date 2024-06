Le Premier ministre indien Narendra Modi a revendiqué mardi 4 juin sa troisième victoire électorale à l'issue des législatives, avec cependant une majorité parlementaire réduite et le principal parti d'opposition renforcé. Voici cinq choses à savoir sur celui qui reste malgré tout aux commandes de l'Inde après dix ans de pouvoir ininterrompus.

Une victoire en demi-teinte. L'actuel Premier ministre indien Narendra Modi a revendiqué une nouvelle victoire, avec néanmoins une majorité parlementaire réduite. Selon les résultats partiels de la commission électorale, le Bharatiya Janata Party (BJP) ne mène qu'avec 239 sièges, soit bien moins qu'en 2019 quand il avait remporté 303 sièges. Le Congrès, au contraire, remporterait 99 sièges contre 52 cinq ans plus tôt. Voici ce qu'il faut savoir sur l'homme de 73 ans qui, cette fois, ne pourra pas emporter seul la majorité, et devra s'appuyer sur les alliés de sa coalition.

Des origines modestes

Narendra Modi est né le 17 septembre 1950 dans le Gujarat, à 900 km au sud-ouest de New Delhi. Il est le troisième des six enfants d'un vendeur de thé à la gare de sa localité, Vadnagar. Des origines modestes qu'il valorise fréquemment, se posant en champion des "petites gens" et privilégiant l'hindi dans ses allocutions officielles, là où ses prédécesseurs préféraient l'anglais.

"Oui, une personne d'origine modeste est devenue Premier ministre", s'est-il félicité lors d'un discours en 2019, affirmant que ses opposants le "détestent à cause de ses humbles origines". Membre très jeune du mouvement nationaliste Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Narendra Modi s'est rapidement fait remarquer pour ses qualités d'orateur et son ambition. Il monte ainsi en grade au sein de l'organisation, rejoignant son aile politique, le BJP, et devenant le chef de l'exécutif du Gujarat en 2001.

Arrivé au pouvoir il y a dix ans

En 2002, des émeutes intercommunautaires éclatent dans l'État de Gujarat après la mort de dizaines de pèlerins hindous dans un incendie. On compte au moins 1000 morts, en majorité musulmans. Narendra Modi est alors accusé d'attiser les troubles et de ne pas avoir mobilisé les forces de l'ordre pour y mettre fin. Visé par une enquête puis mis au ban par Washington et Londres, il est finalement blanchi.

Narendra Modi arrive au pouvoir avec son parti BJP quelques années plus tard, en 2014, et s'apprête désormais à entamer son troisième mandat. Entre-temps, le dirigeant à la barbe blanche soigneusement taillée n'a pas dérivé de sa ligne suprématiste hindoue, la religion majoritaire dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants, au détriment notamment de la minorité musulmane.

... et vivement critiqué en matière de droits humains

L'opposition et les défenseurs des droits humains dénoncent alors un recul démocratique, accusant Narendra Modi de favoriser les hindous, au détriment des 210 millions d'Indiens musulmans dans le pays. En réponse, le Premier ministre accuse régulièrement le Congrès, principal parti d'opposition, de vouloir distribuer la "richesse nationale" aux "infiltrés", "à ceux qui ont le plus d'enfants", désignant ainsi la communauté musulmane. Si le code électoral indien interdit toute campagne fondée sur des "sentiments communautaires", les autorités électorales n'ont pas sanctionné le Premier ministre.

Un traitement des minorités religieuses inquiétant aussi l'ONU. En 2020, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme a demandé à la Cour suprême indienne de se joindre au recours en justice contre une loi controversée sur la citoyenneté. Cette législation visait à faciliter l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan à une condition : qu'ils ne soient pas musulmans. C'est pourquoi sa venue à Paris en tant qu'invité d'honneur de la fête nationale du 14 juillet 2023 avait été vivement critiquée par une partie de la classe politique française, ainsi que par certaines ONG.

Un rapport aux oppositions critiqué

Les opposants au Premier ministre, parfois paralysés par des luttes intestines, ont peiné face à la puissance du parti de Narendra Modi. Mais ils accusent aussi le gouvernement d'instrumentaliser la justice à des fins politiques en multipliant les poursuites à leur encontre.

La fondation américaine Freedom House a, elle aussi, estimé que le BJP avait "de plus en plus recours aux institutions gouvernementales pour cibler les opposants politiques". Dimanche, une des plus éminentes figures de l’opposition, Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi qui avait appelé à "voter contre la dictature", est retourné en prison. Accusé d'avoir reçu des pots-de-vin pour accorder des licences d'alcool à des entreprises privées, il avait été libéré sous caution le mois dernier, le temps de faire campagne.

La promesse d'une puissance majeure

Dans le cadre de ces élections législatives en Inde, Narendra Modi a promis de faire du pays une des "trois principales économies du monde" d'ici 2027 et de "lancer un assaut final et décisif contre la pauvreté". Autre élément de son programme : l'adoption d'un code civil unique, visant à standardiser les lois sur des sujets comme le mariage, le divorce ou l'héritage pour les diverses religions et croyances.

Présenté comme un gage de modernité et d'égalité des sexes, ce projet est perçu par de nombreuses communautés, en particulier les quelque 210 millions de musulmans, comme une attaque contre leurs règles religieuses et leur identité.