Naufrage au large de Lampedusa : une fillette de deux ans retrouvée morte noyée, au moins huit disparus

Une fillette de deux ans est morte noyée lors du naufrage d'un bateau de migrants. La tragédie a eu lieu au large de l'île italienne de Lampedusa. Huit personnes sont portées disparues, parmi la cinquantaine qui se trouvaient à bord du bateau.

Les autorités italiennes ont annoncé ce lundi le décès d'une fillette de deux ans, au cours du naufrage du bateau à bord duquel elle se trouvait, au large des côtes de l'île de Lampedusa. L'embarcation transportait une cinquantaine de personnes, depuis une localisation non déterminée sur les rives méridionales de la Méditerranée.

Les garde-côtes italiens ont souligné avoir secouru 42 personnes, huit autres étant portées disparues. L'origine de la fillette, décédée à bord du bateau de secours, n'a pas été précisée, ni celle des autres migrants. L'île italienne de Lampedusa, située au sud de la Sicile et à une centaine de kilomètres à l'est de la Tunisie, a vu ces derniers jours un afflux de migrants, selon le journal britannique The Guardian.

Onze bateaux ont atteint les côtes ce lundi, transportant au total plus de 800 personnes. Parmi ceux-ci, un chalutier transportait à lui seul 576 migrants, originaires d'Égypte, de Syrie, d'Irak, du Maroc, du Pakistan et du Bangladesh.