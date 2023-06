Naufrage d'un bateau en Grèce : des centaines de migrants toujours portés disparus, dont des enfants

Parmi les 104 passagers sauvés, "tous des hommes" d'après la porte-parole des garde-côtes, se trouvaient des Égyptiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans et des Palestiniens, dont huit mineurs, selon CBS News. Le plus jeune est âgé de 16 ans, d'après The Guardian. Tous se trouvent en état de choc, nombre d'entre eux ayant perdu leurs proches dans le naufrage.

Les recherches dans la zone du naufrage se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué les gardes-côtes. "Actuellement une frégate et un hélicoptère de la marine sont sur place et trois bateaux (...) participent aux recherches", a relevé leur porte-parole. Plusieurs suspects ont été mis en cause dans la catastrophe : la police a arrêté neuf Égyptiens, âgés de 20 à 40 ans, soupçonnés d'être des passeurs, selon une source judiciaire.

La tragédie la plus meurtrière en Méditerranée remonte à juin 2016, lorsque au moins 320 personnes sont mortes ou ont été portées disparues dans un naufrage au large de la Crète. La Méditerranée centrale est la route de migration la plus meurtrière au monde, avec plus de 17.000 morts et disparitions enregistrées depuis 2014 par le Projet Migrants Disparus de l'OIM.