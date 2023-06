Naufrage de migrants en Grèce : "Tous les éléments sont réunis pour que ces tragédies se répètent"

Quelle est actuellement la situation migratoire en Méditerranée ?

Tous les éléments sont réunis pour que malheureusement ces tragédies se répètent, alors qu'elles sont évitables. Il y a plus de traversées, mais la coordination des secours sur les différentes zones de sauvetage est défaillante : au large de la Libye, aucun message de détresse n'est transmis aux navires qui sont sur zone. Comment voulez-vous porter assistance à une embarcation sans être au courant de son appel au secours ? Second problème, l'absence de moyens de sauvetage. Depuis 2019 et l'opération Mare Nostrum, il n'y a plus de navire étatique présent sur l'axe Méditerranée centrale. Des bateaux qui avaient pu être mobilisés avec Frontex ou Mare Nostrum ont été éloignés des zones de détresse.

Quand une embarcation est à 90 km de la côte, comme c'était visiblement le cas mercredi, cela prend donc un temps considérable pour poster assistance. Nous arrivons beaucoup trop tard.