Naufrage du Moskva : un avion américain a-t-il aidé les Ukrainiens à couler le navire amiral russe ?

Pendant les presque trois heures qui suivent, on perd sa trace. Le P8 ne réapparaîtra sur les radars qu'à 18h23, alors qu'il survole la vile roumaine de Casimcea, à une soixantaine de kilomètres de sa dernière position connue, et à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon des experts de la Défense consultés par The Times, la procédure standard d'un avion P8 est d'éteindre son transpondeur lorsqu'il atteint une zone de guerre. On perd une nouvelle fois le signal du Poseidon pendant 42 minutes : il réapparaît à 19h24 au sud de la Roumanie, et ne disparaîtra plus des radars jusqu'à son retour à la base de Sigonella. À 20h42 ce soir-là, émergeront les premières informations rapportant que le Moskva a été endommagé.